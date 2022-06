Arapongas registra 15ºC ao amanhecer desta terça; veja a previsão

Da Redação

A Cidade dos Pássaros deve registrar bastante nebulosidade durante o amanhecer

Na terça-feira (21), a instabilidade fica bastante elevada na altura do Rio Grande do Sul. No Paraná, o amanhecer será de temperaturas amenas, com presença de algumas nuvens/nevoeiros entre o centro-sul, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e o litoral paranaense.

continua após publicidade .

À tarde o sol predomina na maior parte do Estado, com pequena condição para chuvas rápidas no sul. Esquenta bastante entre o oeste, noroeste e o norte pioneiro.

Em Arapongas, por exemplo, as temperaturas sobem um pouco mais nesta terça-feira em relação aos dias anteriores. O município registrou mínima de 15ºC ao amanhecer, e a máxima prevista é de 26ºC.

continua após publicidade .

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), não existe previsão de chuva para a Cidade dos Pássaros.

Região

Londrina deve registar tempo firme nesta terça-feira. As temperaturas previstas são 14ºC para mínima, e 27ºC para máxima.

Rolândia também apresenta tempo estável, sem previsão de chuva. Em relação às temperaturas, a mínima esperada é de 15ºC, enquanto a máxima é de 27ºC.