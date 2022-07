Arapongas registra 149 casos da Dengue em uma semana; saiba mais

O município soma 2.876 casos positivados e três óbitos pela doença, além de mais 39 casos suspeitos em investigação

Da Redação

Atualização: 07 de julho, 2022, às 14:18

fonte: Sesa

Dos 385 municípios do Estado do Paraná com notificações, 356 tiveram casos confirmados