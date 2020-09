Arapongas registra 13˚C ao amanhecer nesta sexta-feira - TNOnline

Continua após publicidade

A sexta-feira (7), começa com temperaturas amenas na madrugada e se elevam rapidamente até a tarde. Sendo mais um dia com grande variação nas temperaturas entre as mínimas e as máximas. Tempo seco à tarde e nada de chuva em todo o estado do Paraná.

Ao amanhecer Arapongas registrou 13˚C e a máxima não deve ultrapassar os 25˚C. Segundo a SIMEPAR, não existe a previsão de chuva para a cidade nesta sexta-feira.