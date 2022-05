Arapongas registra 13ºC ao amanhecer desta segunda-feira

Da Redação

A segunda-feira (23) será de sol entre nuvens em Arapongas, conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Ainda segundo o instituo, pode haver ocorrência de chuva em pontos isolados, porém, a precipitação é mínima, de apenas 1.8 mm.

O Simepar informa que a umidade deve aumentar em algumas regiões do estado, por conta do comportamento do vento. Esse fator favorece a presença de nuvens e a condição de chuva isolada.

Em relação às temperaturas, a segunda-feira deve ser um pouco mais quente se comparada aos dias anteriores. Ao amanhecer, a Cidade dos Pássaros registrou mínima de 13ºC. A máxima deve chegar aos 23ºC.