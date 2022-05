Arapongas registra 13ºC ao amanhecer desta segunda-feira

Da Redação

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que a segunda-feira (9) será ensolarada na Cidade dos Pássaros. Conforme o instituto, o sol deve predominar durante o dia, sendo assim, não é esperada a ocorrência de chuva na cidade.

Ainda de acordo com o Simepar, as temperaturas seguem amenas em Arapongas. Ao amanhecer, a mínima obtida foi de 13ºC. Já a máxima deve chegar aos 25ºC.

Entre o centro-sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba os termômetros marcaram valores abaixo dos 10°C. Nestes setores, também há presença de nevoeiros, com restrição de visibilidade. Ao longo do dia deve garoar nas praias, enquanto em boa parte do interior o sol predomina durante a manhã e tarde.