Arapongas registra 1.373 casos de dengue

Na semana passada, o Controle de Endemias divulgou os dados atualizados sobre a situação da dengue em Arapongas. Conforme dos dados (de 24/04 a 30/04), são 2.923 notificações; 1.373 casos positivos de dengue – sendo 1.350 autóctones e 23 importados; 331 casos em investigação; 1.219 negativos e um óbito. A semana anterior registrou 1.144 casos confirmados de dengue - sendo 1.133 autóctones, ou seja, adquiridos no próprio município, 11 importados e um óbito. Com isso, Arapongas registrou aumento de 20% nos casos positivos da doença.

AÇÕES – Devido aos altos registros, o Controle de Endemias segue intensificando ações de combate ao mosquito Aedes aegypti – causador da dengue, zika e chikungunya. “ A pulverização de UBV costal já está em seu 7º ciclo na região do Flamingos e em demais bairros no segundo ciclo. Nossas equipes seguem com as ações de bloqueios e visitas domiciliares, além da instalação das ovitrampas que são uma espécie de armadilha para o mosquito; nos locais críticos. As palestras de conscientização também seguem firme. É importante ressaltar que todo o trabalho deve contar também com o apoio da população. Cada um de nós é responsável pela limpeza e manutenção de nossos quintais e áreas internas das residências”, reforça o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini.

Já para o caso de sintomas (febre alta, dores nas articulações, mal-estar, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo e falta de apetite) a população deve procurar atendimento médico para o diagnóstico e tratamento específico.

NO PARANÁ

O boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (3) pela Secretaria de Estado da Saúde confirma mais quatro mortes em decorrência da doença, aumentando para nove o número total de óbitos no Paraná. Os dados são do 36º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022. Os pacientes que foram a óbito eram das regiões Oeste e Noroeste do Estado.

O informe registra ainda 109.574 casos notificados no Paraná. São 15.230 a mais na comparação com a semana passada. Além disso, são 37.048 confirmações de casos, um aumento cerca de 23,45%.

Dos 374 municípios que registraram notificações de dengue (93,7% do Estado), 309 já confirmaram a doença (77,4%). De acordo com o relatório, 269 deles confirmaram casos autóctones no período, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência dos pacientes.

