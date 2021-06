Arapongas registra 129 novos casos e um óbito por Covid

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Arapongas confirmou nesta terça (01), o registro de 129 novos casos, 147 curados e 01 óbito pela Covid-19 na cidade. Os dados fazem parte do boletim divulgado pela secretaria municipal de Saúde.

Agora, o município totaliza 17.856 casos, dos quais 16.448 já estão curados (92,1%), 971 ainda estão com a doença e, infelizmente, 437 vieram a óbito. Ao todo, já foram realizados 63.078 testes.

Sobre os óbitos, a Secretaria de Saúde informa que:

437º óbito, ocorrido em 01/06: paciente do sexo masculino, 59 anos, com comorbidades, realizado coleta do exame em 10/05, resultado positivo em 10/05, internado em 14/05, vindo a óbito nesta terça (01).

Entre os resultados dos testes públicos e privados realizados no município, foram divulgados 256 resultados negativos nesta data. Os resultados abaixo divulgados, em sua maioria, são provenientes de exames realizados a partir do dia 28/05.

Entre os 129 casos confirmados, 76 são do sexo feminino, com as respectivas idades: 04, 05, 13, 16, 16, 17, 17, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 26, 27, 29, 29, 30, 33, 34, 34, 34, 34, 34, 35, 35, 37, 38, 40, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 52, 54, 55, 55, 55, 56, 56, 58, 58, 59, 60, 60, 60, 62, 63, 66, 66, 69, 76, 82 e 84 anos.

Do sexo masculino, foram diagnosticados 53 pacientes, com as respectivas idades: 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 41, 42, 43, 44, 44, 49, 50, 51, 51, 51, 52, 53, 56, 56, 57, 58, 59, 60 e 63 anos.

Referente aos leitos hospitalares SUS em Arapongas, a ocupação informada pelo hospital é de 86,3% dos 66 leitos de UTI e de 86% dos 50 leitos de enfermaria. Referente aos leitos privados, o Hospital possui 20 pacientes internados em leitos de UTI e 09 pacientes internados em leitos de enfermaria.

Referente aos pacientes de Arapongas com COVID-19, o município possui 30 pacientes internados em leitos de UTI e 17 pacientes internados em leitos de enfermaria.

Referente aos leitos hospitalares em Arapongas, houve aumento dos leitos, exclusivos para COVID-19 do Hospital de referência pela SESA-PR, em 27/05/2021. O Hospital conta, atualmente, com 66 leitos de UTI e 50 leitos de enfermaria.

A Secretaria de Saúde de Arapongas reforça a importância da população seguir as orientações dos especialistas, mantendo os cuidados de higiene, usando máscaras e evitando aglomerações, inclusive em festas e confraternizações familiares.