Arapongas registra 129 casos positivos de dengue

São 1.675 notificações no município

O novo boletim epidemiológico da dengue (de 16 a 22 de abril) divulgado pelo Controle de Endemias nesta quinta-feira, 27, traz o registro de 1.675 notificações; sendo 129 casos positivos da doença (63 autóctones – contraídos dentro do município e 66 importados); 21 casos em investigação, 1.525 já descartados e nenhum óbito. Na semana anterior (09 a 15 de abril) foram registrados: 1.535 notificações; 92 casos positivos para dengue (sendo 44 autóctones – adquiridos dentro do município e 48 importados). O coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, reforça para que a população ajude nas medidas preventivas.

“É importante estarmos todos alinhados. Muitas cidades têm enfrentado epidemia de dengue. Os casos têm aumentado e, é um momento propício para a proliferação do mosquito. Além do trabalho dos nossos agentes de combates às endemias, precisamos que a população faça a sua parte. Muitos dos focos do mosquito estão nas residências e quintais. Alguns minutos por dia são o suficiente para averiguar se não há água parada em qualquer tipo de recipiente ou demais locais que possam acumular água”, salienta.

Canal para contato

Unindo forças e contribuindo com a fiscalização, o Controle de Endemias orienta para as denúncias em relação ao descarte de lixo em terrenos baldios ou demais situações que culminam em criadouros para o mosquito da dengue. Esses casos e demais situações relacionadas devem ser relatadas através do telefone 3902-1079.

No Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta terça-feira (25) o novo boletim da dengue, chikungunya e zika. No documento foram registrados mais 28.408 notificações, 7.138 casos e três novos óbitos por dengue. Já para chikungunya houve um acréscimo de 281 notificações, 44 casos confirmados e um novo óbito.

O Paraná soma neste período epidemiológico 168.978 notificações, 28.544 casos confirmados e 15 mortes por dengue. De Chikungunya são 1.676 notificações, 231 casos e dois óbitos. De zika são 73 notificações, sem casos e óbitos confirmados.

Com relação à dengue, 63.493 casos já foram descartados e há ainda 71.291 casos em investigação. A doença já registrou confirmações nas 22 Regionais de Saúde e em pelo menos 315 municípios paranaenses, quase 79% do Estado.

Os três novos óbitos por dengue foram registrados em Ibiporã (2) e Sertanópolis. Trata-se de três homens com 38, 68 e 84 anos, respectivamente. As mortes ocorreram entre 16 de março e 5 de abril. Apenas o paciente de Sertanópolis possuía comorbidades.

Já o registrado por chikungunya foi confirmado no município de Cascavel no dia 30 de março. O paciente era um homem de 71 anos e possuía comorbidades.

