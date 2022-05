Arapongas registra 11ºC ao amanhecer desta quinta-feira

Da Redação

Uma massa de ar mais seco e frio traz estabilidade para Arapongas, nesta quinta-feira (5), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Sendo assim, não é prevista a ocorrência de chuva no município.

Durante o amanhecer, as temperaturas ficam baixas na maioria das regiões do Estado, mas o frio atinge o centro-sul com mais intensidade. O sol deve predominar ao longo do dia, o que favorece à ocorrência de expressiva amplitude térmica.

A quinta-feira será mais um dia gelado na Cidade dos Pássaros, que registrou mínima de 11ºC. Já a máxima deve ser um pouco mais elevada do que a do dia anterior. A temperatura prevista é de 22ºC.