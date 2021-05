Arapongas registra 10º C ao amanhecer desta quarta-feira

Continua após publicidade

Arapongas registrou 10º C ao amanhecer desta quarta-feira (19) e a máxima não deve ultrapassar os 26º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há previsão de chuva nesta quarta-feira.

Nesta quarta-feira, o tempo segue estável sobre o Paraná por causa da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Ainda se espera alguma variação da cobertura de nebulosidade entre o leste e o litoral, devido à incursão de umidade do oceano, porém a chance de chuva é baixa. No interior do Estado, o tempo continuará ensolarado e as temperaturas ganham rápida elevação já nas primeiras horas da manhã.