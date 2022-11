Arapongas reforça sobre vacinação contra a Covid-19; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Para ser vacinado, basta apresentar um documento oficial com foto e a carteirinha de vacinação.

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta para o reforço da vacinação contra a Covid-19. O município já iniciou a aplicação da 4ª dose (segunda dose de reforço) para as pessoas com 18 anos ou mais. A 4ª dose deve respeitar um intervalo mínimo de quatro meses a partir do primeiro reforço (3ª dose).

continua após publicidade .

Para ser vacinado, basta apresentar um documento oficial com foto e a carteirinha de vacinação. Além disso, o cronograma atende demais grupos, buscando a ampliação da cobertura vacinal. “ Precisamos que a população não deixe de tomar as demais doses de reforço. Temos pessoas que não completaram o esquema, ou que não tomaram nenhuma dose. É importante lembrarmos que a vacinação reduz o agravamento da doença e diminui o risco de morte. Além disso, há circulação de novas variantes. Temos doses suficientes e equipes preparadas” reforçou o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) o Paraná registrou uma redução de 95% no número de vacinas aplicadas contra a Covid-19 no intervalo de um ano. Em outubro de 2021, ainda na esteira da grande procura pelo imunizante, foram registradas 2.479.269 doses e em outubro deste ano, apenas 121.779. Os números são da Rede Nacional de Dados de Saúde (RNDS), disponíveis no Vacinômetro Nacional. Diante desta queda, a Sesa alerta para a importância da retomada da vacinação, considerando a grande disponibilidade de imunizantes, a necessidade de prevenção da população, o número de faltosos e a circulação de novas variantes.

continua após publicidade .

LOCAIS EM ARAPONGAS:

O município centralizou a vacinação contra a Covid-19 apenas nos três Pronto Atendimentos 18 Horas e Bebê Clínica, não havendo mais a vacinação aos sábados e domingos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas.

18 Horas Palmares (R. Tanatau, 520 – Conjunto Palmares)

HORÁRIO: Das 06h às 18h

continua após publicidade .

18 Horas Flamingos (R. Iratauá, S/N - Conj. Flamingos)

HORÁRIO: Das 06h30 às 23h30

18 Horas Petrópolis (R. Pato Mergulhador, 280 - Conjunto Petrópolis)

continua após publicidade .

HORÁRIO: Das 08h às 20h

Bebê Clínica (Rua Perdizes, nº 1420 – Centro) – Livre demanda para vacinação contra a Covid-19. Telefone: 3172-0214

continua após publicidade .

HORÁRIO: Das 07h às 16h30

GRUPOS

- 1ª Dose CRIANÇAS (3 a 11 anos). Apresentar Termo de Autorização, disponível em: Requisitos Crianças

continua após publicidade .

- 2ª Dose CRIANÇAS (4 a 11 anos): CORONAVAC (Intervalo de 4 SEMANAS da 1ª Dose), PFIZER (Intervalo de 8 SEMANAS da 1ª Dose)

- 1ª Dose ADOLESCENTES (12 a 17 anos). Adolescentes desacompanhados devem apresentar Termo de Autorização, assinado por pais/responsável.

- 2ª Dose ADOLESCENTES (12 a 17 anos): CORONAVAC (Intervalo de 4 SEMANAS da 1ª Dose), PFIZER (Intervalo de 03 SEMANAS da 1ª Dose)

continua após publicidade .

- 3ª Dose (REFORÇO) ADOLESCENTES (12 a 17 anos) que receberam a última dose há 4 meses ou mais.

- 1ª Dose PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS

- 2ª Dose PESSOAS DE 18 ANOS OU MAIS: CORONAVAC (Intervalo 8 SEMANAS da 1ª Dose), PFIZER (Intervalo 03 SEMANAS da 1ª Dose), ASTRAZENECA (Intervalo de 08 SEMANAS da 1ª Dose) e JANSSEN (Intervalo de 2 MESES Da 1º Dose)

- 4ª Dose (REFORÇO) PROFISSIONAIS DE SAÚDE, que receberam a última dose há 4 MESES ou mais

- 4ª Dose (REFORÇO) PESSOAS COM MAIS DE 18 ANOS COM IMUNOSSUPRESSÃO, que receberam a última dose há 4 MESES ou mais. Obrigatório formulário disponibilizado em: Comorbidades

- 4ª Dose (REFORÇO) PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS, que receberam a última dose há 4 MESES ou mais.

VEJA OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA CADA GRUPO: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-agenda_vacinacao.php#banner_vacina

Siga o TNOnline no Google News