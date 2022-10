Arapongas reforça sobre cronograma de atendimentos para as mulheres

Da Redação

Consultas médicas, exames preventivos e informações integram o quadro de atividades

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça para as ações voltadas para a saúde das mulheres – alusivas ao movimento Outubro Rosa; mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do colo útero.

O Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam) e as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) se mobilizaram e, realizam diversos atendimentos. Consultas médicas, exames preventivos e informações integram o quadro de atividades.

Confira a cronograma e participe:

De 17/10 (segunda-feira) a 21/10(sexta-feira): UBS ARAUCÁRIA (Rua Sairá Dourada n° 390, esquina Alma de Gato - Conj. Araucária l) – Das 07h30 às 11h30 – Diversas ações para as mulheres

18/10 (terça-feira): UBS LORI (R. Tucanos, 1810 – Centro), das 17h às 21h - Agendamento de preventivo e mamografia

19/10 (quarta-feira): UBS GUADALUPE (Av. Gaturamo, 1000 - Jardim Aeroporto), Das 17h00 às 21h00 – Diversas ações para as mulheres.

19/10 (quarta-feira): UBS BANDEIRANTES (R. Mergulhador, 690 - Jardim Bandeirantes), das 17h às 20h15 - Diversas ações para as mulheres

20, 27 e 29/10 (quintas-feiras e no sábado): UBS PANORAMA ( R. Carrancho, 183 - Jardim Panorama), das 17h às 21h – Diversas ações para as mulheres

22/10 (sábado): UBS GUADALUPE (Av. Gaturamo, 1000 - Jardim Aeroporto), Das 9h às 16h – Diversas ações para as mulheres

22/10 (sábado): UBS ARAPONGUINHA (R. Iratauá, 781 - Vila Araponguinha), Das 8h00 às 15h – Diversas ações para as mulheres

22/10 (sábado): UBS PALMARES (R. Tanatau, 520 - Jd. São Bento). Das 9h00 às 17h – solicitação de mamografia e preventivo.

22/10 (sexta-feira): UBS PADRE CHICO (R. Águias, 1369 - Jardim Europa) – Das 8h às 14h – Diversas ações para as mulheres

22/10 (sexta-feira): UBS COLUMBIA (R. Pato Bravo, 420 - Jardim Columbia III), das 8h00 às 15h – Diversas ações para as mulheres

22/10 (sábado): UBS SAN RAPHAEL (R. Maitaca Roxa, 400 - Conj. San Raphael), das 8h às 16h – Aferição de sinais vitais; orientações sobre câncer de mama e útero; testes rápidos (das 8h às 12h); avalições clínicas, solicitação de mamografia.

22/10 (sábado): UBS SÃO BENTO (R. Dancador Estrela, 202 - Jardim Alto da Boa Vista), Das 07h30 às 11h30 – solicitação de mamografia, exames preventivos e teste rápido

22/10(sábado): UBS SÃO VICENTE (R. Tico Tico, 510 – Centro), Das 8h às 16h30 – diversas ações para as mulheres

26/10 (quarta-feira): UBS PALMARES (R. Tanatau, 520 - Jd. São Bento). Das 9h00 às 17h – solicitação de mamografia e preventivo.

26/10 (quarta-feira): UBS BARONESA (R. Tetraz, 26 - Vila Industrial). Das 18h00 às 21h – palestra e coleta de preventivo

27/10 (quinta-feira): UBS SAMPAIO (R. Ema, 249 - Vila Sampaio), Das 17h às 21h30 – diversas ações para as mulheres

29/10 (sábado): UBS BANDEIRANTES (R. Mergulhador, 690 - Jardim Bandeirantes), das 8h às 10h45/ das 13h às 15h30 - Diversas ações para as mulheres

29/10 (sábado): UBS CENTAURO (R. Mutum Poranga, 289 - Conj. Centauro), Das 8h às 11h30/ das 13h às 17h – Exames preventivos, solicitação de mamografia, PA, HGT, vacinação, teste rápido, consulta médica para as mulheres trabalhadoras (período da tarde), orientações odontológicas, design de sobrancelhas, ações com fisioterapeuta.

31/10 (segunda-feira): UBS DEL CONDOR (R. Jacuguacu, 88 - Conj. Flamingos), após às 18h00 – Exames preventivos, solicitação de mamografia, teste rápido, PA, HGT e orientações odontológicas.

CISAM

Todas as quartas-feiras – do mês de outubro – das 18h às 21h: Coleta de exames preventivos e agendamento de mamografia.

Dia 26/10 – Bingos para as mulheres; com entrega de brindes. HORÁRIO: 19h00.

