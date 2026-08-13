Arapongas reforça prevenção de desastres em escolas e CMEIs

Na manhã desta quinta-feira (13), a Secretaria Municipal de Educação de Arapongas promoveu um encontro com diretoras dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e das escolas municipais, em parceria com a Defesa Civil do município. A reunião foi conduzida pelo coordenador da Defesa Civil de Arapongas, Paulo Kümmel, e teve como foco o Plano de Contingência para situações relacionadas ao fenômeno El Niño e outras possíveis ocorrências de emergência e desastres naturais.

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Durante o encontro, Paulo Kümmel apresentou às diretoras alguns dos pontos de Arapongas que possuem possibilidade de alagamentos e que já vêm sendo monitorados pela Defesa Civil. A proposta foi reforçar a importância da prevenção e de uma atuação rápida e organizada por parte das unidades escolares diante de eventuais situações de risco.

Além das orientações, o coordenador também realizou uma dinâmica com as participantes. Foram apresentados casos fictícios envolvendo possíveis situações de emergência, para que as diretoras pudessem analisar cada cenário e indicar quais seriam as melhores medidas a serem tomadas. A atividade buscou aproximar as orientações da realidade das escolas e CMEIs, preparando as equipes para agir de forma segura caso uma situação semelhante aconteça.

Para o secretário municipal de Educação, Lino Batista, a integração entre as secretarias e a Defesa Civil contribui para fortalecer a segurança da comunidade escolar e coloca Arapongas em uma posição de destaque quando o assunto é prevenção. “Essas ações da Defesa Civil colocam Arapongas à frente de muitos outros municípios. Nós já contamos com um plano de segurança para situações de catástrofes e, principalmente, estamos trabalhando com a prevenção. Preparar nossas diretoras e nossas equipes é fundamental para que, diante de qualquer situação, saibamos como agir e preservar a segurança de nossas crianças e profissionais”, destacou.

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Segundo o coordenador da Defesa Civil, Paulo Kümmel, o trabalho preventivo junto às escolas é fundamental para garantir que as equipes estejam preparadas para tomar decisões rápidas em momentos de emergência. “Quando falamos em Defesa Civil, estamos falando principalmente de prevenção e preparação. É importante que as diretoras conheçam os riscos existentes no município e saibam como agir diante de uma situação adversa. Esse tipo de orientação e treinamento ajuda a evitar o improviso e contribui para que a resposta seja mais rápida e segura, principalmente quando envolve nossas crianças”, explicou.