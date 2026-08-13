Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
ORIENTAÇÕES

Arapongas reforça prevenção de desastres em escolas e CMEIs

Diretoras participaram de encontro com a Defesa Civil sobre riscos de alagamentos, Plano de Contingência e medidas para situações de emergência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Arapongas reforça prevenção de desastres em escolas e CMEIs
Autor A reunião foi conduzida pelo coordenador da Defesa Civil de Arapongas, Paulo Kümmel - Foto: Prefeitura de Arapongas

Na manhã desta quinta-feira (13), a Secretaria Municipal de Educação de Arapongas promoveu um encontro com diretoras dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e das escolas municipais, em parceria com a Defesa Civil do município. A reunião foi conduzida pelo coordenador da Defesa Civil de Arapongas, Paulo Kümmel, e teve como foco o Plano de Contingência para situações relacionadas ao fenômeno El Niño e outras possíveis ocorrências de emergência e desastres naturais.

📰 LEIA MAIS: Jovem morre após acidente de trânsito entre moto e carro na BR-369 em Aricanduva

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante o encontro, Paulo Kümmel apresentou às diretoras alguns dos pontos de Arapongas que possuem possibilidade de alagamentos e que já vêm sendo monitorados pela Defesa Civil. A proposta foi reforçar a importância da prevenção e de uma atuação rápida e organizada por parte das unidades escolares diante de eventuais situações de risco.

Além das orientações, o coordenador também realizou uma dinâmica com as participantes. Foram apresentados casos fictícios envolvendo possíveis situações de emergência, para que as diretoras pudessem analisar cada cenário e indicar quais seriam as melhores medidas a serem tomadas. A atividade buscou aproximar as orientações da realidade das escolas e CMEIs, preparando as equipes para agir de forma segura caso uma situação semelhante aconteça.

Para o secretário municipal de Educação, Lino Batista, a integração entre as secretarias e a Defesa Civil contribui para fortalecer a segurança da comunidade escolar e coloca Arapongas em uma posição de destaque quando o assunto é prevenção. “Essas ações da Defesa Civil colocam Arapongas à frente de muitos outros municípios. Nós já contamos com um plano de segurança para situações de catástrofes e, principalmente, estamos trabalhando com a prevenção. Preparar nossas diretoras e nossas equipes é fundamental para que, diante de qualquer situação, saibamos como agir e preservar a segurança de nossas crianças e profissionais”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Arapongas

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Paulo Kümmel, o trabalho preventivo junto às escolas é fundamental para garantir que as equipes estejam preparadas para tomar decisões rápidas em momentos de emergência. “Quando falamos em Defesa Civil, estamos falando principalmente de prevenção e preparação. É importante que as diretoras conheçam os riscos existentes no município e saibam como agir diante de uma situação adversa. Esse tipo de orientação e treinamento ajuda a evitar o improviso e contribui para que a resposta seja mais rápida e segura, principalmente quando envolve nossas crianças”, explicou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARAPONGAS Defesa Civil EDUCAÇÃO Prevenção segurança escolar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV