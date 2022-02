Da Redação

Arapongas reforça datas para pagamento do IPTU 2022

Nesta quarta-feira (16), a Prefeitura de Arapongas, por meio do Setor de Tributação, reforça aos contribuintes sobre o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022.

O envio dos carnês aconteceu no mês passado, juntamente com o carnê da Taxa de Alvará de Licença e do ISSQN Profissional Qualificado, através do Correio. A Prefeitura relembra que o contribuinte que ainda não recebeu seu carnê pode imprimir os boletos a partir do site da Prefeitura ou procurar o Departamento de Tributação da Prefeitura, situado na Rua das Garças, 750 – Centro/Paço Municipal – 1º piso.

Prazos e descontos:

Os contribuintes podem escolher entre o pagamento à vista ou parcelado em dez parcelas mensais. Para aqueles que optarem pelo pagamento único, há duas datas disponíveis: 25 de fevereiro com desconto de 10% e 10 de março com desconto de 7%. O contribuinte que decidir pela divisão, não terá direito ao desconto, e a primeira parcela também vence no dia 10 de março.

Você sabia?



A Prefeitura de Arapongas aponta que o IPTU também é chamado por alguns administradores como o “Imposto Cidadão”. Isso porque, ao contrário dos demais tributos, que seguem para o Estado e a União, revertendo pequena parcela para a Prefeitura, o IPTU fica integralmente no município, bancando obras e serviços para a coletividade.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.