Arapongas reforça cuidados e ações de combate à dengue

No último boletim, Arapongas apresentava 1.077 notificações

A Prefeitura de Arapongas, por meio do Controle de Endemias, está reforçando os cuidados para combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e Chikungunya. De acordo com o último boletim, a cidade do Norte do Paraná apresentava 1.077 notificações.

Valdecir Pardini, coordenador do Controle de Endemias, evidenciou a importância da cooperação da população. "Nossos agentes de combate as endemias têm atuado, mas é necessário que a população também faça a sua parte, cuidando dos quintais e interior das residências, evitando o acúmulo de água”, disse.

Do total das notificações de 26 de fevereiro a 04 de março, 24 pessoas foram confirmadas com dengue, sendo oito casos adquiridos dentro do próprio município e outros 16 importados. Além disso, seis casos seguem em investigação e 1.047 tiverem resultados negativos para a doença. Nenhum óbito foi registrado em Arapongas.





Reforço

Ainda segundo Pardini, o município quer convocar mais 10 agentes, que foram aprovados no último concurso público, para reforço das equipes de ACE's. "Em plena atividade, temos 55 ACE's. Falamos com o prefeito, Sérgio Onofre, e alinhamos a convocação de novos 10 profissionais para integrar o quadro. Isso vem para reforçar as atividades, ampliando os bloqueios, visitas domiciliares, atuação em pontos estratégicos, palestras educativas e orientações", falou o coordenador.

