Da Redação

Arapongas reforça calendário da segunda dose da Pfizer; veja

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas reitera sobre o que calendário de antecipação das aplicações da segunda dose (D2) do imunizante da Pfizer. O esquema vacinal começou no último dia 04 de outubro. O novo prazo para as aplicações da vacina da Pfizer passa a ser de oito semanas, ou seja, 56 dias após o recebimento da primeira dose (D1).

continua após publicidade .

O secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, reforça o chamado para aqueles que já estão no período para o recebimento da segunda dose da Pfizer.

“Estamos recebendo semanalmente as doses da Pfizer. E agora, a recomendação é de um prazo de 56 dias para a segunda dose, mas temos acompanhado que muitas pessoas que já tomaram a primeira dose dessa vacina não retornaram para a segunda dose. É importante que a população fique atenta aos nossos calendários de antecipação da Pfizer e não deixem de tomar. Quanto mais pessoas vacinadas, maior é o controle da pandemia”, frisou.

continua após publicidade .

Assista:

Arapongas reforça calendário da segunda dose da Pfizer; veja - Vídeo por: tnonline

Veja o calendário da Pfizer:

continua após publicidade .

Quem tomou a primeira dose nos dias 07/08, 08/08 e 09/08 poderá tomar a segunda dose a partir do dia 04/10;

Quem tomou a primeira dose até o dia 10/08, poderá tomar a segunda dose a partir do dia 05/10;

Quem tomou a primeira dose até o dia 11/08, poderá tomar a segunda dose a partir do dia 06/10;

continua após publicidade .

Quem tomou a primeira dose até o dia 12/08, poderá tomar a segunda dose a partir do dia 07/10;

Quem tomou a primeira dose nos dias 13/08, 14/08 e 15/08 poderá tomar a segunda dose a partir do dia 08/10;

AstraZeneca

A Secretaria Municipal de Saúde informou também o novo calendário para aplicação da segunda dose (D2) do imunizante AstraZeneca. A partir desta terça-feira, 05, todas as pessoas que tomaram a primeira dose (D1) até o dia 22 de junho passam a receber a segunda dose (D2).