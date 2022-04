Arapongas reforça ações educativas e de combate à dengue

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas, por meio do Controle de Endemias, tem intensificado as ações de educação e combate em campo contra o mosquito Aedes aegypti; causador da dengue, zika e Chikungunya.

continua após publicidade .

Na última semana, uma palestra sobre os cuidados e prevenção foi ministrada na empresa Artecouro para 150 funcionários. Além disso, a Escola Municipal Professora Alzira Horvatich, do Conjunto Del Condor, e o Colégio Estadual Professora Nadir Mendes Montanha, na região do Conjunto Flamingos, mobilizaram os alunos em uma passeata de conscientização.

Desde o ano passado, são realizadas atividades de combate à dengue através de interações com professores e alunos das escolas municipais.

continua após publicidade .

Segundo o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, as equipes de agentes de combate à endemias (ACE’s) estão realizando a instalação das chamadas ovitrampas para a captura de ovos do Aedes aegypti, em diversos bairros de Arapongas. “As ovitrampas são uma espécie de armadilha para o mosquito. Elas simulam um ambiente ideal para a procriação do Aedes aegypti, através de pequenos baldes com palhetas de eucatex, água e larvicida biológico, onde as fêmeas dos insetos depositam os seus ovos. Sendo uma maneira rápida e eficiente para obter a quantidade de mosquitos da região e, acelerar as ações de combate, sem que o inseto se desenvolva”, disse o coordenador.

Parte das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti também são feitas, através da pulverização de UBV costal. Mutirões de limpeza também aconteceram do Conjunto Águias até o Conjunto Flamingos. Nesta sexta-feira (29), os serviços foram realizados no Jardim Bandeirantes, com o apoio de equipes da Unidade Básica de Saúde (UBS) da região e cooperação do servidor municipal, Silvano Santos.

DADOS – Conforme o último boletim, Arapongas acumula 1.144 casos confirmados de dengue - sendo 1.133 autóctones, ou seja, adquiridos no próprio município, 11 importados e um óbito.

continua após publicidade .

TRANSMISSÃO – As arboviroses (dengue, zika e Chikungunya) são transmitidas pela picada do Aedes aegypti. É necessário ficar atento a possíveis criadouros do mosquito e, assim, eliminar esses locais de risco, para evitar a propagação das doenças. É fundamental que a pessoa identifique os sintomas das arboviroses para buscar o serviço de saúde para diagnóstico e tratamento adequado, o quanto antes.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.