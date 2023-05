Arapongas reforça a importância da vacinação contra a gripe e Covid

Da Redação

Confira o cronograma e locais de vacinação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dá sequência nas campanhas de vacinação contra a gripe (Influenza) e contra a Covid-19 (Bivalente) – ambas vigentes em todo o país. “É importante sempre chamarmos a atenção da população para que mantenha as vacinas em dia. Mesmo com o fim da emergência da Covid-19, decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a situação só está estabilizada por conta da vacinação. E ainda assim, os órgãos de saúde reforçam para que os cuidados sejam mantidos, sendo um deles a vacinação. O mesmo vale para a vacinação contra a gripe. A prevenção será sempre o maior remédio”, reforça o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr.

Neste sentido, além da vacinação nos locais específicos, recentemente a Secretaria de Saúde realizou duas ações para facilitar ainda mais o acesso. A primeira delas, em uma Rua de Recreio, no dia 6 deste mês, na Praça do Cemitério. A ação vacinou 57 crianças contra a gripe (da faixa etária de 6 meses a menores de 6 anos de idade/ 5 anos, 11 meses e 29 dias). No último sábado, 13, durante uma celebração em homenagem ao Dia das Mães, na Praça da Igreja Matriz, foram aplicadas 80 doses da vacina bivalente (para público com 18 anos ou mais) e 157 doses contra a gripe. Durante o ato, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, e o vice-prefeito Jair Milani também receberam as doses.

CRONOGRAMA

Vacinação contra a gripe: Grupos prioritários: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); idosos com 60 anos ou mais e gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; profissionais de segurança; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis; pessoas com deficiência permanente; população privada de liberdade; caminhoneiros, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas), professores e trabalhador de transporte coletivo. E toda a população acima dos 18 anos.

LOCAIS

- 18h Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280)

- 18h Flamingos (Rua Iratauá esquina com Albatroz Real)

- 18h Palmares (Rua Tanatau, Nº 520)

- Bebê clínica (Rua Perdizes, nº 1420 – centro)

- Jaime de Lima (Rua Juriti, 1.177)

- UBS Tropical (Rua Dançarino, esquina com Olho de Fogo S/N)

- UBS Bandeirantes (Rua Mergulhador, nº 690)

- UBS Centauro (Rua Mutum Poranga, nº189)

- UBS Caic (Rua Codornix, nº 153)

- UBS Aricanduva (R. Caiapó – Aricanduva)

UBS Primavera (R. Vanaquia, 251 - Jardim Primavera)

DOCUMENTAÇÃO

Para receber a vacina contra a influenza é preciso apresentar: Cartão SUS, documentos pessoais (CPF e RG) e carteirinha de vacina.

Até agora, 11.900 da vacina contra a gripe foram aplicadas em Arapongas.

Vacinação contra a Covid-19: População acima dos 18 anos.

LOCAIS E HORÁRIOS: Acompanhe a atualização através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-agenda_vacinacao.php#banner_vacina

DOCUMENTAÇÃO

