Arapongas reduz casos de Covid-19; veja o boletim

Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com Universidade Estadual de Londrina (UEL), através do Núcleo de Gestão Pública (FAUEL-NIGEP/UEL), publicou o Boletim Epidemiológico nº 127 da Covid-19. Os dados semanais são do dia 22/01 a 28/01. O novo informativo demonstra redução do número de pessoas contaminadas nos últimos 07 e aumento nos últimos 30 dias.

Referente aos óbitos, houve estabilidade nos últimos 7 dias com nenhum óbito registrado e redução nos últimos 30 dias com 02 registros de óbitos.A taxa de transmissão apresentou redução nesta semana.

Entre as análises realizadas, comparadas com a semana anterior (15/01 a 21/01), destacam-se:

Redução do número de registros de casos nos últimos 7 dias em 19,30% (57 para 46).

Redução do número de registros de casos nos últimos 30 dias de 16,89% (1.024 para 851).

Estabilidade de óbitos nos últimos 07 dias, com nenhum óbito registrado.

Redução de óbitos nos últimos 30 dias, com 02 óbitos registrados.

Aumento no percentual de curados de 98,27% para 98,31%.

Aumento no número total de pessoas que já contraíram o COVID-19 de 0,14% (40.764 para 40.821).

Aumento no número total de pessoas que já se curaram do COVID-19 de 0,11% (40.113 para 40.867).

Redução da taxa de transmissão de 0,96 para 0,94.

Esta semana finalizou-se com nenhum leito de enfermaria e 01 leito de UTI ocupado com pacientes de Arapongas com Covid-19 no Hospital de referência do município.

Referente aos indivíduos contaminados, 47,55% das pessoas que ficaram doentes nos últimos 30 dias estão na faixa de 20 a 49 anos.

Referente aos óbitos, 62,7% dos óbitos registrados desde o início da pandemia (403 dos 643), são de pessoas acima de 60 anos.

Referente à vacinação, os dados desta semana demonstraram que até o dia 28/01, haviam sido vacinadas 110.247 pessoas com a 1ª dose ou dose única, sendo 6.525 entre 05 e 11 anos representando 98% da meta acima de 12 anos e 59% da meta entre 5 e 11 anos.

Referente a 2ª dose ou dose única, foram vacinadas 96.884, sendo 4.451 entre 05 e 11 anos representando 88% da meta acima de 12 anos e 40% da meta entre 5 e 11 anos.

Referente a 3ª dose acima de 12 anos, 53.175 pessoas (50% da meta) já receberam a 3ª dose e 18.097 pessoas acima de 18 anos (19% da meta) já receberam a 4ª dose (2ª dose de reforço).

Referente às crianças de 03 e 04 anos, 282 crianças receberam a primeira dose e 101 receberam a segunda dose. Referente às crianças de 06 meses a 02 anos, 48 crianças receberam a primeira dose e 01 criança recebeu a segunda dose.

A equipe do Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública também publicou o 103º levantamento dos dados regionais divulgados pelos municípios da 16ª região de saúde. Estes dados demonstraram que a região apresentou redução do número de casos nos últimos 07 e nos últimos 15 dias.

Referente ao número de óbitos, a região apresentou aumento nos últimos 07 dias com 03 óbito registrado e aumento nos últimos 15 dias com 08 óbitos registrados. A taxa de transmissão apresentou queda nos últimos 07 dias de 0,95 para 0,92.

