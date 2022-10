Arapongas recebe XXXV Jogos Florais; confira a programação

Abrimos no domingo. Momento em que o ganhador do desenho será revelado. Tivemos 148 inscrições de desenho, sendo pré-selecionados 12. E a classificação será do 1º ao 6º lugar. Estes desenhos estamparam também a classificação da dança da música e da poesia. Todas os dias teremos. Apresentações de dança música e poesia clássica e sertaneja. O melhor dos melhores será no dia 21 de outubro com a abertura com o Cantor Pedro Reis

continua após publicidade .

- Luciene Madeira, presidente da Sociedade Amigos da Biblioteca