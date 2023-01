Arapongas recebe visita técnica do Gaema e discute soluções ambientais

Da Redação

Equipe do Gaema durante visita ao Aterro de Arapongas

Nesta quarta-feira (25), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebeu a visita do promotor de Justiça, Renato dos Santos Sant'Anna, coordenador regional de Londrina do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema) - MPPR. O encontro foi acompanhado pelo secretário municipal do Meio Ambiente (Seaspma), Renan Manoel, e pelo procurador jurídico, Rafael Cita.

Em pauta, foram discutidos assuntos voltados para soluções ambientais, especialmente relacionadas ao Aterro Sanitário, localizado na extensão da Avenida Rouxinol, e também de assuntos sobre resíduos em geral. “Assim como em outras regiões, a questão do lixo é um problema que precisa ser discutido. O doutor Renato dos Santos Sant'Anna e sua equipe são altamente qualificados e nos ajudarão através de orientações e potenciais soluções”, pontuou Onofre.

Recentemente, o prefeito visitou empresas atuantes no ramo de soluções ambientais, sediadas em cidades no interior de São Paulo (SP), com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o funcionamento de uma usina de processamento do lixo urbano dentro dos mais modernos parâmetros.

Ainda na oportunidade, o promotor Sant'Anna, acompanhado de sua equipe, composta por Thiago Yudi Seki, assistente de Promotoria, Paula Silva Teixeira, estagiária de Graduação em Direito, e Paula Daolio Silveira, estagiária de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, além do secretário da Seaspma e o diretor Jacídio da Silva, visitou o aterro municipal. O Gaema desenvolverá um relatório específico para que o município possa adequar as soluções ambientais. A previsão é de que o relatório seja enviado nos próximos dias.

