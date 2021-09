Da Redação

Arapongas recebe violinista em show itinerante pelas ruas

Arapongas vai receber no dia 06 de outubro o violinista Simão Wolf. Ele percorrerá as ruas centrais da cidade em cima de uma carreta palco muito iluminada.

Com uma nova forma de shows e entretenimento inovadores que encantam suas plateias, o show instrumental reúne o belo som do violino com uma banda altamente profissional.

Ele é sucesso no Youtube com milhares de visualizações em seus videoclipes altamente produzidos, Simão Wolf é um show que valoriza a boa música e a família.

Confira o vídeo em que o artista convida a população para participar da atração:

Arapongas recebe violinista em show itinerante pelas ruas - Vídeo por: tnonline