Arapongas recebe semáforos em passagens de nível sensoreadas

A Prefeitura de Arapongas e a Rumo iniciaram na última sexta-feira (28) a fase final de implantação de passagens de nível sensoreadas no município. O trabalho em parceria consiste na implantação de sensores de inteligência artificial que detectam a aproximação dos trens, bem como a instalação de semáforos integrados à tecnologia. A nova sinalização foi instalada na av. Arapongas e na rua Abelheiro.

Os semáforos instalados pela prefeitura ficarão no amarelo, com pisca intermitente, por cerca de 15 dias. O objetivo é que motoristas e pedestres se habituem à nova sinalização ao longo das duas próximas semanas. Após o período, os semáforos vão funcionar habitualmente.

No próximo semestre, as passagens em nível na rua Patativa e rua Pavãozinho do Pará também devem receber a instalação do equipamento. Entre 2018 e 2022, esses quatro locais contabilizaram 24 acidentes.

“Todo investimento que se traduza em avanços para a segurança da população é sempre bem-vindo. Nesse sentido, essa parceria com a Rumo tem um significado muito importante para nós e a fase final do processo de implantação chega praticamente junto com o Maio Amarelo, que estamos lançando nesta semana justamente com o objetivo de alertar para a importância de maior segurança no trânsito”, afirma o secretário municipal de Segurança Pública, Paulo Sérgio Argati.

Tecnologia Pioneira

As passagens de nível sensoreadas são uma tecnologia pioneira desenvolvida pela Rumo, maior concessionária de trens do Brasil. O objetivo inicial é trabalhar o projeto de forma educativa, avaliando o comportamento dos motoristas e pedestres utilizando o mesmo sistema de sinalização do trânsito rodoviário nos cruzamentos com a ferrovia. A empresa busca a homologação dessa sinalização junto às autoridades de trânsito e à Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) para ampliar os testes no Paraná. Curitiba, Jandaia do Sul e, mais recentemente, Ponta Grossa, receberam o dispositivo. Abaixo, algumas dicas importantes para manter a segurança da população em locais onde há passagem de trens:

Dicas de segurança:

Motoristas

– Sempre pare o veículo antes de realizar a travessia e certifique-se de que não há trens se aproximando

– Para realizar uma travessia segura, tenha atenção redobrada à sinalização visual (placas de trânsito) e sonora (buzina da locomotiva)

– Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), atravessar uma passagem em nível sem antes parar é infração gravíssima.

– Fique atento à sinalização de Pare, Olhe e Escute. Essa atitude salva vidas.

Pedestres:

– Realize a travessia somente em passagem em nível (PN) oficial ou passarelas de acesso. Redobrando atenção para o sinal sonoro do trem e as placas de sinalização.

– Sempre mantenha distância segura dos trens, parados ou em movimento.

– Nunca ande sobre os trilhos, é uma prática imprudente e com risco de morte. Somente pessoas autorizadas podem circular em áreas operacionais da ferrovia.

– Nunca pegue carona nos trens e não pratique surfe ferroviário. São atividades ilegais que podem ocasionar graves acidentes.

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora de ferrovias do Brasil e oferece serviços logísticos de transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. A Companhia opera 12 terminais de transbordo, seis terminais portuários e administra cerca de 14 mil quilômetros de vias férreas nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. A base de ativos é formada por 1.400 locomotivas e 35 mil vagões. A Rumo está presente na 18ª carteira do ISE B3, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 que reconhece as empresas que são referências em práticas ESG.

