Arapongas recebe seis monitores multiparâmetros

Continua após publicidade

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde recebeu recentemente seis novos monitores multiparâmetros – por meio de recursos do Governo Estadual. Os recursos investidos foram da ordem de R$ 88.146,00 por meio de pregão eletrônico. Os aparelhos vão compor e substituir os equipamentos na UPA, com três unidades; nas ambulâncias de suporte básico do SAMU - duas unidades e no 18h do Flamingos, com uma unidade. Os dois Pronto Atendimento 18 Horas já contam com este aparelho.

"Esses monitores são aparelhos de última geração e tecnologia avançada, sua utilização e de extrema importância para monitorização cardíaca, saturação, temperatura e pressão não invasiva. Com certeza é um grande avanço na saúde do nosso município, e um ganho para todos os araponguenses”, explica o secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr.

De acordo com o coordenador do Samu Arapongas, Carlos Eduardo Arruda, são investimentos que somam com a qualidade dos atendimentos, e também a valorização do profissional da saúde. “ No Samu estamos inovando, sendo pioneiros na nossa região, com a implementação desses aparelhos de última geração nas duas Ambulâncias de Suporte Básico do Samu. A possibilidade de aquisição de um produto de qualidade só é possível quando tem o envolvimento técnico da equipe de servidores da saúde e cada vez mais estamos contando com este apoio da equipe”, frisou.