Arapongas recebe recurso de R$ 998 mil de Mara Lima

Nesta quinta-feira (10), foi informado, pela deputada estadual Mara Lima, que a cidade de Arapongas receberá recursos no valor de R$ 998 mil.

O anúncio foi feito durante visita da deputada, que foi recebida pelo Prefeito do município, Sérgio Onofre. Mara afirmou que os recursos são oriundos do Ministério da Saúde, com foco para as áreas da saúde e desenvolvimento urbano. "Para nós é uma grata satisfação contribuir com Arapongas. Sabemos que o Sérgio e sua equipe têm desempenhado grandes feitos, e agora, trazemos esta verba para favorecer serviços em saúde e desenvolvimento urbano”, enfatizou a cantora e deputada.

Sérgio Onofre, por sua vez, agradeceu e ressaltou a importância de uma forte liderança na Assembleia Legislativa do Paraná. “A deputada Mara Lima é muito conhecida aqui em Arapongas. Representante da igreja Assembleia de Deus, que também faz um importante trabalho. Além deste apoio em recursos, temos este apoio espiritual. Agradecemos a deputada por mais esse empenho”, acrescentou.

Participaram também do encontro o marido da deputada Mara Lima, Jessé Lima, o pastor Paulo Lemos – presidente do Conselho de Pastores das Igrejas Evangélicas de Arapongas (CONPAI), pastor Josuel – presidente da Igreja Assembleia de Deus e pastor Evandro – assessor da deputada.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.