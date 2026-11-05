Arapongas recebe ônibus escolar do Governo do Paraná
Entrega do veículo faz parte do Programa Caminho da Escola
Arapongas recebeu um novo ônibus destinado ao transporte escolar do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR). A entrega oficial ocorreu na quarta-feira (4) no Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Com investimento de R$ 94 milhões, os veículos vão beneficiar estudantes das redes estadual e municipais de 172 municípios do Estado.
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O secretário municipal de Educação de Arapongas, Lino Batista de Oliveira, destacou "a importância de estarmos recebendo mais um ônibus para frota de Arapongas. Agradecer, claro, a Secretaria de Estado de Educação, por estar disponibilizando esse veículo através também do deputado Matheus Laiola, a quem a gente agradece prontamente", pontuou. "Sabemos que ônibus novo na frota escolar significa garantia das crianças na escola, garantia de um transporte de qualidade, mais eficaz e um atendimento melhor às crianças do nosso município. E isso ajuda na garantia do ensino e aprendizagem. Afinal de contas, quando a criança falta na escola por falta de ônibus, o que está sendo prejudicado é exatamente o desenvolvimento educacional dessa criança. Por isso, é de suma importância essa aquisição e a chegada desse ônibus aqui para o município de Arapongas", ressaltou.
“Essa é mais uma grande entrega. Esses ônibus estão dentro de um pacote de 687 que foram adquiridos neste ano e que dividimos em vários lotes destinados a todo o Estado”, detalhou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. No total, os mais de 600 veículos vão contemplar 340 municípios, com investimentos que ultrapassam os R$ 296 milhões. “O objetivo é oferecer um transporte escolar cada vez mais seguro, com qualidade e com acessibilidade para atender também alunos com deficiência motora ou outras necessidades especiais”, acrescentou.
Os veículos seguem padrões nacionais de segurança e qualidade, com cintos em todos os assentos e dispositivo de poltrona móvel para estudantes com mobilidade reduzida. Eles ainda têm tração em ambos os eixos, o que permite o tráfego em áreas rurais, garantindo atendimento a quem reside nessas regiões.
“A educação pública do Paraná é reconhecida como a melhor da América Latina. Parte desse resultado é fruto da frequência escolar proporcionada por esses veículos”, completou o governador.
ESFORÇO CONJUNTO
A entrega faz parte do Programa Caminho da Escola, cujo objetivo é garantir transporte diário e permanência de estudantes nas escolas públicas de educação básica, em especial aqueles residentes em áreas rurais e ribeirinhas. A aquisição foi viabilizada por meio de uma articulação entre o Governo do Estado e a bancada federal do Paraná na Câmara dos Deputados e no Senado. Cada real de emenda indicado pelos parlamentares para a compra dos veículos teve uma contrapartida de mesmo valor paga pelo Estado.
Segundo o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, aproximadamente 200 mil estudantes da rede estadual são beneficiados com o serviço de transporte escolar.
“Ao final da gestão do governador Ratinho Junior, terão sido entregues mais de mil ônibus escolares para todos os municípios, levando segurança e acessibilidade aos estudantes. É dessa forma que construímos a melhor educação da América Latina, garantindo condições de acesso aos estudantes e melhores condições de trabalho para os nossos professores”, afirmou o secretário.