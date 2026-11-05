Arapongas recebe ônibus escolar do Governo do Paraná

Arapongas recebeu um novo ônibus destinado ao transporte escolar do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR). A entrega oficial ocorreu na quarta-feira (4) no Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Com investimento de R$ 94 milhões, os veículos vão beneficiar estudantes das redes estadual e municipais de 172 municípios do Estado.

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O secretário municipal de Educação de Arapongas, Lino Batista de Oliveira, destacou "a importância de estarmos recebendo mais um ônibus para frota de Arapongas. Agradecer, claro, a Secretaria de Estado de Educação, por estar disponibilizando esse veículo através também do deputado Matheus Laiola, a quem a gente agradece prontamente", pontuou. "Sabemos que ônibus novo na frota escolar significa garantia das crianças na escola, garantia de um transporte de qualidade, mais eficaz e um atendimento melhor às crianças do nosso município. E isso ajuda na garantia do ensino e aprendizagem. Afinal de contas, quando a criança falta na escola por falta de ônibus, o que está sendo prejudicado é exatamente o desenvolvimento educacional dessa criança. Por isso, é de suma importância essa aquisição e a chegada desse ônibus aqui para o município de Arapongas", ressaltou.

“Essa é mais uma grande entrega. Esses ônibus estão dentro de um pacote de 687 que foram adquiridos neste ano e que dividimos em vários lotes destinados a todo o Estado”, detalhou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. No total, os mais de 600 veículos vão contemplar 340 municípios, com investimentos que ultrapassam os R$ 296 milhões. “O objetivo é oferecer um transporte escolar cada vez mais seguro, com qualidade e com acessibilidade para atender também alunos com deficiência motora ou outras necessidades especiais”, acrescentou.

Os veículos seguem padrões nacionais de segurança e qualidade, com cintos em todos os assentos e dispositivo de poltrona móvel para estudantes com mobilidade reduzida. Eles ainda têm tração em ambos os eixos, o que permite o tráfego em áreas rurais, garantindo atendimento a quem reside nessas regiões.

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“A educação pública do Paraná é reconhecida como a melhor da América Latina. Parte desse resultado é fruto da frequência escolar proporcionada por esses veículos”, completou o governador.

ESFORÇO CONJUNTO

A entrega faz parte do Programa Caminho da Escola, cujo objetivo é garantir transporte diário e permanência de estudantes nas escolas públicas de educação básica, em especial aqueles residentes em áreas rurais e ribeirinhas. A aquisição foi viabilizada por meio de uma articulação entre o Governo do Estado e a bancada federal do Paraná na Câmara dos Deputados e no Senado. Cada real de emenda indicado pelos parlamentares para a compra dos veículos teve uma contrapartida de mesmo valor paga pelo Estado.

Segundo o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, aproximadamente 200 mil estudantes da rede estadual são beneficiados com o serviço de transporte escolar.

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“Ao final da gestão do governador Ratinho Junior, terão sido entregues mais de mil ônibus escolares para todos os municípios, levando segurança e acessibilidade aos estudantes. É dessa forma que construímos a melhor educação da América Latina, garantindo condições de acesso aos estudantes e melhores condições de trabalho para os nossos professores”, afirmou o secretário.