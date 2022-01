Da Redação

Arapongas recebe o programa 'Poliniza Paraná'

Arapongas está entre as primeiras cidades a receber o Poliniza Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Junior está lançando o programa para a instalação de colmeias de abelhas nativas sem ferrão nos parques urbanos do Estado.

continua após publicidade .

A ação é desenvolvida pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), que tem como objetivo espalhar para 398 municípios os “Jardins de Mel”, idealizados pela Prefeitura de Curitiba, replicando o projeto que promove a criação de abelhas nativas sem ferrão, responsáveis pela polinização de cerca de 90% das plantas brasileiras.

O foco é divulgar a implantação de colmeias como ferramenta de educação ambiental, mostrando a importância e os benefícios dos serviços ecossistêmicos prestados pelos insetos, além de reintroduzir polinizadores nativos em seus locais de origem, pois muitos se encontram ameaçados de extinção.

continua após publicidade .

“A ideia é pegar o que foi implantado na Capital e espalhar para todas as cidades do Paraná, inclusive colocando as crianças para participarem disso, porque elas já crescem com a consciência de cuidado do meio ambiente”, disse o governador.

“A abelha tem uma função muito importante na natureza. Como um peixe não sobrevive num rio poluído, a abelha também não sobrevive num ar poluído, então onde tem abelha, tem saúde, qualidade de vida e do ar. É um termômetro para medir o ambiente que estamos vivendo”.

Até o momento, são 17 municípios com convênios de Parques Urbanos e Poliniza assinados. Arapongas é uma delas. O prefeito Sérgio Onofre celebrou a inclusão do município no projeto. “Essa foi uma grande notícia que recebemos do Governo do Estado. O nosso Parque dos Pássaros foi o local escolhido para a implantação da área que receberá as abelhas que são fundamentais para a sobrevivência de muitas espécies de plantas, entre outros fatores”, disse Onofre. Cada município deverá pensar em um espaço para receber o Poliniza Paraná, segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes.

continua após publicidade .

“Fora a polinização, tem o aspecto turístico, que pode ser muito explorado nas propriedades através desses jardins. O Paraná hoje está com mais de 100 parques urbanos em construção e nesses parques é obrigatório a implantação dos jardins de mel”, afirmou. “Tenho certeza que a partir do momento que o município conhece o projeto, acredito que isso vai gerar um apego. E é esse apego que nós queremos transmitir para as futuras gerações”.

Conforme o Governo do Paraná, as primeiras colmeias foram implantadas no Chapéu Pensador, em Curitiba, como um piloto, mas futuramente serão implantadas em todas as áreas do projeto Parques Urbanos, também desenvolvido pela Sedest/IAT.

IMPORTÂNCIA

continua após publicidade .

A reintrodução de abelhas nativas nos espaços é importante porque a polinização é o processo que garante a produção de frutos e sementes, além da reprodução de diversas plantas. Por isso, as abelhas se destacam na manutenção e promoção da biodiversidade.

Além disso, as abelhas auxiliam na produção de cerca de 90% dos alimentos no mundo e são de extrema importância para agricultura mundial, pois são responsáveis por polinizar cerca de 70% das plantas agrícolas.

fonte: Reprodução