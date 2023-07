Arapongas recebe Mutirão de Cirurgias Eletivas do governo do PR

Beto Preto discursa em Arapongas ao lado do prefeito Sérgio Onofre

Mutirão é realizado no Honpar de Arapongas

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa-PR) realiza neste sábado (22) uma nova edição do Mutirão de Cirurgias Eletivas no Hospital Norte Paranaense (Honpar), de Arapongas. Cerca de 270 consultas serão realizadas para posterior encaminhamento cirúrgico. Veja vídeo com entrevistas de autoridades abaixo

Serão realizadas até o final do dia 120 consultas ortopédicas, 100 gerais, 30 vasculares e 20 de urologia, atendendo no hospital pacientes de 103 municípios, sendo 17 da 16° Regional de Saúde, de Apucarana, além de outros 86 municípios de outras regionais do Estado.

O programa tem duração de dois anos e pretender reduzir a fila de cirurgias eletivas. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, acompanhou a abertura do mutirão no Honpar.

“Nos próximos dias, nós teremos o Dia D da Cirurgia Eletiva, em um sábado. Vamos fazer triagens em todo o Paraná para chamar os paranaenses para diminuir a fila de espera. É o maior programa de cirurgias eletivas do Brasil. O Paraná já colocou R$ 300 milhões e vai destinar mais R$ 150 milhões para atender os paranaenses com esse programa”, disse Beto Preto.

O prefeito de Arapongas, Sergio Onofre da Silva (PSC), também esteve no Honpar pela manhã. “A pandemia deixou uma fila muito grande de cirurgias e, com esses mutirões, você diminui essa espera”, afirmou.

Umberto Tolari, presidente do Honpar, também destacou a importância do mutirão. “A gente sabe que há uma fila de espera, principalmente na ortopedia e urologia, e esse mutirão vai beneficiar muitos pacientes”, afirma.

Cláudio Correia, 69 anos, de Apucarana, é um dos pacientes atendidos. Ele teve acidente de trabalho em 1992, trabalhando como carpinteiro. A situação se agravou nos últimos anos e agora o apucaranense busca atendimento para realizar uma cirurgia dentro do mutirão.

