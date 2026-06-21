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FISCALIZAÇÃO

Arapongas recebe mutirão da Copel nesta terça-feira para retirada de cabos irregulares

Operação notificou 13 operadoras e removerá fios que descumprem normas técnicas e de segurança no trecho urbano da BR-369

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 18:26:07 Editado em 22.06.2026, 06:59:11
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Arapongas recebe mutirão da Copel nesta terça-feira para retirada de cabos irregulares
Autor Foto: N.Com Londrina

O município de Arapongas (PR) recebe nesta terça-feira (23) uma equipe da Copel focada na fiscalização e regularização de cabos de telefonia e internet. A ação se concentrará na Avenida Maracanã, das 9h às 16h, com o objetivo de remover todas as fiações que estiverem em desacordo com as normas técnicas e de segurança vigentes. Para a execução da limpeza visual e estrutural, as 13 operadoras de telecomunicações que atuam na via já foram devidamente notificadas pela companhia de energia elétrica.

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Por abranger o trecho urbano da rodovia BR-369, a operação em Arapongas exigirá uma logística integrada para garantir a segurança dos trabalhadores e o fluxo de veículos. O serviço contará com o suporte da Prefeitura, por meio da Guarda Municipal e da Defesa Civil, além da atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As equipes darão início à remoção dos cabos no cruzamento com a Rua Pica Pau Velho, seguindo em direção à região central da cidade. A concessionária ressalta que as atividades externas dependem de boas condições climáticas para serem realizadas de forma segura.

Antes da ação em Arapongas, a Copel realiza uma operação nos mesmos moldes na cidade vizinha de Cambé, nesta segunda-feira (22). Os trabalhos ocorrem na Avenida Antônio Raminelli, no bairro Jardim Ana Rosa, onde intervenções estão programadas para 58 postes ao longo de oito quarteirões, cobrindo o trajeto entre a PR-445 e a rotatória do Ginásio de Esportes, na Rua Antônio Mantovani. O gerente de Compartilhamento de Estruturas da companhia, Fabrício Salmazo, explicou que a definição do local ocorreu em parceria com a prefeitura municipal e que 19 operadoras foram convocadas. O saldo desse tipo de trabalho é expressivo na cidade, já que, apenas entre janeiro e maio deste ano, mutirões recolheram mais de uma tonelada de fiação irregular nas regiões central e do Jardim Novo Bandeirantes.

A fiscalização constante é necessária porque o compartilhamento dos postes de energia obedece a regras rígidas. A Copel reforça que a responsabilidade primária pela instalação correta e manutenção dos fios de internet e telefone pertence exclusivamente às operadoras de telecomunicações, seguindo as normativas conjuntas estipuladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O dever da distribuidora de energia é inspecionar e notificar as empresas para que corrijam os desvios. A companhia também faz um apelo preventivo à comunidade, orientando a população a nunca tocar em cabos soltos ou rompidos. Casos de instalações perigosas ou caídas devem ser informados imediatamente pelo número 0800 51 00 116.

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ARAPONGAS cabeamento Copel fiscalização segurança pública Telecomunicações
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