Arapongas recebe micro-ônibus para fortalecer atendimentos em saúde

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhado pelo secretário da Saúde, Maocir Paludett Jr, fez nesta terça-feira (28) a entrega oficial de um micro-ônibus (Volare, com acessibilidade - ano 2023/2024), que será utilizado no transporte de pacientes de Arapongas a Curitiba.

O veículo, que conta com 29 lugares, substituiu o antigo micro-ônibus – ano de fabricação 2010 e que registrava mais de 500 mil km rodados. O novo micro-ônibus teve investimento total de R$ 472.500,00, sendo R$ 450.000,00 com recursos do Ministério da Saúde - emenda do deputado federal Ricardo Barros e R$ 22.500,00 de emenda parlamentar Pedro Lupion.

“O veículo vem para ser utilizado na linha Arapongas – Curitiba, para encaminhar nossos pacientes em tratamento em hospitais de referência e de maior complexidade. Um ganho para os pacientes, mas também para os nossos profissionais”, abriu Paludetto Jr.O prefeito Sérgio Onofre reconheceu a importância da soma de esforços em investimento que vêm ao encontro das reais necessidades dos municípios. “São deputados que exercem um papel fundamental e que trazem recursos em benefício aos municípios. E a nossa parte é de também buscar o que é nosso. Que os nossos profissionais façam bom uso e nossos pacientes se sintam cuidados com qualidade”, salientou. A entrega contou também com a presença de demais secretários municipais, de Vagner Mussio, representante do deputado Ricardo Barros, vereadores da base aliada, profissionais da Saúde e demais servidores municipais.



