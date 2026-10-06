Arapongas recebe espetáculo gratuito do Balé Teatro Guaíra em outubro

O município de Arapongas (PR) recebe, nos dias 18 e 19 de outubro, o espetáculo de dança “Tempo de Movimento”, promovido pelo programa Balé Teatro Guaíra pelo Paraná. Com entrada gratuita mediante a retirada antecipada de ingressos na plataforma Sympla, as apresentações acontecem no Cine Teatro Mauá. A primeira sessão, voltada ao público geral, será realizada no domingo (18), a partir das 18h. Já a manhã do dia 19, às 10h, será reservada para uma exibição exclusiva a estudantes da rede pública de ensino e pessoas assistidas por entidades sociais. Ambas as exibições contam com classificação indicativa de 12 anos e oferecem medidas de acessibilidade, incluindo tradução em Libras, audiodescrição e disponibilidade de abafadores de ruídos.

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Sob a direção de Marcelo Damián Zamora, o programa é estruturado em dois atos e um entreato, unindo trabalhos de três diferentes coreógrafos que propõem diálogos contemporâneos com a música clássica. O espetáculo começa com “Unwaltz – Isso não é uma valsa”, do francês Mathieu Guilhaumon, que cria uma leitura moderna a partir do tradicional repertório de valsas de Johann Strauss II. Na sequência, um casal de bailarinos interpreta o entreato “Sospiri ou Sobre a Finitude”, concebido pelo ex-diretor da companhia, Luiz Fernando Bongiovanni. Inspirada na obra do compositor Edward Elgar, a peça reflete sobre o encerramento de relações e ciclos. O evento é finalizado com “Stol – uma questão de confiança”, de Alessandro Sousa Pereira, montagem que explora o duplo sentido da palavra dinamarquesa que nomeia a obra, significando simultaneamente cadeira e confiança.

A passagem por Arapongas integra um projeto estadual de circulação do Balé Teatro Guaíra, uma das companhias públicas de dança mais tradicionais do Brasil, fundada em 1969 e com mais de 150 montagens no currículo. Antes de chegar ao município, o espetáculo fez parte da programação do Festival de Música de Maringá, no final de setembro. A atual temporada é viabilizada por meio da Lei Rouanet, com realização conjunta da Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra, PalcoParaná, Centro Cultural Teatro Guaíra, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná e Ministério da Cultura. Na esfera municipal, o evento recebe o apoio da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos de Arapongas.

Serviço

Tempo de Movimento - Balé Teatro Guaíra pelo Paraná

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Quando: domingo, 18 de outubro

Horário: 18h

Onde: Cine Teatro Mauá

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Endereço: Rua Uirapuru, 55 - Centro, Arapongas

Ingressos: gratuitos, com reserva antecipada pelo Sympla (AQUI)



Classificação: 12 anos

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Acessibilidade: Libras, audiodescrição e abafadores de ruídos

As informações são do Bem Paraná.