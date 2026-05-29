Arapongas recebe entrega técnica da TV Digital Educativa no município

Arapongas recebeu oficialmente, na quinta-feira (28), a conclusão da implantação da TV Digital Educativa no município, através de um edital conquistado pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR) em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A Prefeitura de Arapongas também é parceira do projeto, por meio das secretarias de Cultura, Lazer e Eventos e de Esportes, que foram fundamentais em toda a execução.

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Assim, Arapongas passa a contar com os canais 10 e 13 na TV aberta digital. O canal 10 já está funcionando e pode ser acessado fazendo uma nova sintonia na TV digital utilizando antena comum/externa. Conta com quatro subcanais: 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, cada um com programações específicas. Já o canal 13 vai entrar no ar em breve, após as últimas configurações técnicas.

Segundo o IFPR, trata-se de um investimento muito importante para Arapongas, ampliando o acesso à informação, educação, cultura e comunicação pública de qualidade para toda a população.

Em breve, será feita uma cerimônia oficial de inauguração oficial.