Arapongas recebe Encontro de Gestores Municipais de Segurança Pública

Arapongas recebe no dia 30 de junho, o IV Encontro de Gestores Municipais de Segurança Pública e diretores das Guardas Municipais do Paraná. O evento será no Edifício Palácio do Comércio, nº 88 – Centro. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) a programação contará com a participação de especialistas e autoridades, abordando temas para o fortalecimento da segurança pública. “Um momento para troca de experiências e debates sobre assuntos que cooperam para a qualidade da segurança pública. Discussões de interesse dos municípios de maneira geral”, diz o secretário da pasta, Paulo Argati.

Veja a programação completa:

13:00H – CREDENCIAMENTO E RECEPÇÃO

13:30H – ABERTURA – Hino Nacional e Composição da Mesa

13:40H – Palavra com o Secretário de Segurança Pública e Trânsito – PAULO ARGATI

13:50H – A municipalização da Segurança Pública e as Guardas Municipais no contexto nacional – Apresentação da proposta do PEOSP (Política Estadual de apoio aos órgãos Municipais de Segurança Pública) - LUIZ HENRIQUE MICHELLETTI – Superintendente da Guarda Municipal de Arapongas

14:00H – Palavra com Deputado Federal PEDRO LUPION – Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), bancada composta por 344 Parlamentares.

14:30H – Palavra com o Deputado Estadual – THIAGO AMARAL – Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), principal comissão da Assembleia Legislativa do Paraná.

15:00H – Palavra com o Prefeito de Arapongas – SÉRGIO ONOFRE – Vice-Presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e Presidente do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Região (CISMEL)

15:20H – INTERVALO

15:40H

Leitura e aprovação do Estatuto do Conselho de Gestores Municipais de Segurança Pública e Diretores de Guarda Municipais do Paraná – CONGEPEleição da Diretoria Executiva;Definição da PAUTA DA DIRETORIA

18:00H - ENCERRAMENTO

SERVIÇO

IV ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DIRETORES DE GUARDA MUNICIPAL DO PARANÁ

DATA: 30 DE JUNHO DE 2023

LOCAL: Edifício Palácio do comercio nº 88 – Centro

HORÁRIO: A partir das 13h00

