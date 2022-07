Arapongas recebe duas novas viaturas para a Polícia Militar; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito Sérgio Onofre destacou a importância de ambas as conquistas

Nesta sexta-feira, 01, o município de Arapongas recebeu duas novas viaturas, sendo uma Hilux e uma Mitsubishi, a serem destinadas para a 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (7ª CIPM). Trata-se de investimento de R$ 500 mil – oriundos de recursos estaduais, que contou com o apoio do deputado estadual Tiago Amaral. Os veículos serão utilizados para o fortalecimento dos serviços da Patrulha Rural. Na mesma oportunidade, a Prefeitura de Arapongas – por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social - repassou ao Lar São Vicente de Paulo, por meio de Termo de Cessão de Uso, um veículo Fiat Argo, adquirido através de emenda do deputado Diego Garcia, no valor de R$ 91.000,00.

continua após publicidade .

O prefeito Sérgio Onofre destacou a importância de ambas as conquistas. “O governo do Estado mais uma vez coopera para a segurança de Arapongas. Com o empenho do deputado Tiago, mais duas novas viaturas reforçam a frota da nossa 7ª CIPM. Além disso, o município cedeu um veículo zero KM para o asilo São Vicente de Paulo, que tanto contribui nos cuidados de nossos idosos. É mais uma vez Arapongas dando passos importantes nas áreas da segurança e da assistência social”, disse.

O ato de entrega dos veículos contou também com a presença do vice-prefeito Jair Milani, do secretário da Segurança, Paulo Argati, da secretária de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva, demais secretários municipais, vereadores da base aliada, do deputado estadual Tiago Amaral e de representantes de entidades e clubes de serviço. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .









Siga o TNOnline no Google News