Arapongas recebe carro fumacê em combate à dengue

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue intensificando as ações de combate ao mosquito da dengue, o Aedes Aegypti, também causador da Zica e Chikungunya.

continua após publicidade .

Nesta terça-feira (10), equipes do Controle de Endemias passaram com a pulverização de UBV costal, conhecido como fumacê, na região do Jardim Aeroporto. Outros bairros já receberam os serviços como o Conjunto Flamingos, São Raphael (1 ao 6), Del Condor, Conjunto Águias e Nossa Senhora das Graças.

O cronograma vai atender também a Vila Araponguinha, Vila Sampaio, Jardim Novo Horizonte, Jardim do Sol, Casa Grande 2, Vila Bernardes, Jardim Santo Antônio, Conjunto Ulisses Guimarães, Casa Grande 1, Jardim Baronesa, Santa Efigênia, Conjunto Centauro 1/2/3, Jardim Petrópolis, Vale das Peróbas 1 e 2, Jardim Interlagos 1 e 2, Conjunto Corina Pugliesi e Conjunto Residencial Araucária.

continua após publicidade .

O coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, reforça para a atuação conjunta da população. “Esta deve ser uma mobilização de toda a sociedade. Os números ainda são altos e, as medidas de prevenção ajudam no combate da doença. Pedimos o apoio de cada morador. Eliminem os focos de água parada, denunciem irregularidades. Juntos podemos diminuir os índices da dengue em Arapongas”, reforça.

A atualização do Boletim Epidemiológico da dengue deve ser divulgada nesta quarta-feira (11).

AÇÃO EDUCATIVA – Na última semana, alunos da Municipal Drª Maria Hercília Horácio Stawinski, na região da Zona Sul, realizaram uma passeata de conscientização pelas ruas. Com entrega de panfletos, os alunos da disciplina cívico-militar orientaram motoristas e pedestres, com o auxílio de professores e instrutores. O ato contou com o apoio da Guarda Municipal de Arapongas (GMA).

continua após publicidade .

PARANÁ - De acordo com o último boletim da dengue publicado na semana passada pela Sesa, dos 374 municípios que registraram notificações de dengue (93,7% do Estado), 309 já confirmaram a doença (77,4%). O informe registra ainda 109.574 casos notificados no Paraná e nove óbitos desde novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e segue até julho de 2022.

Diante desse cenário, diversas outras ações serão realizadas até o dia 31 de maio nas Regionais de Saúde.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.