Arapongas recebe Caravana Paraná Unido Pelas Mulheres

Arapongas recebeu nesta sexta-feira, 14, o 7º episódio da “Caravana em Defesa das Mulheres” promovida pela Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. O evento, realizado no Cine Teatro Mauá, contou com o apoio Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) e Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi).

continua após publicidade

O projeto prevê a realização de dez reuniões para sensibilizar as prefeituras quanto à importância de aprofundar suas políticas públicas em defesa da mulher, criando os Conselhos e os Fundos Municipais da Mulher, garantindo assim os recursos necessários à proteção, defesa e garantia dos direitos desse público.

A secretária de estado da Mulher, Leandre Dal Ponte, prefeitos e prefeitas de diversos municípios do norte do estado, secretárias municipais, vereadores, deputados e deputadas, além servidoras dos municípios vinculados à Amepar e à Amuvi, lotaram a plateia do Cine Teatro em Arapongas.

continua após publicidade

A Caravana foi lançada em maio pelo governador Ratinho Júnior, como um novo programa com foco na defesa e no fortalecimento das políticas públicas voltadas à população feminina.

Segundo Leandre Dal Ponte, o fortalecimento deste trabalho deverá ser uma marca de sua atuação como secretária da pasta no Paraná.

- LEIA MAIS: Presidente interino da AMP prevê situação difícil para as prefeituras

continua após publicidade

“A minha missão dentro da secretaria é construir todo um arranjo de governança para que a gente possa ter política pública de estado. Que ela perpasse nós, que somos passageiros nos cargos. Tenho certeza que esse legado, esse movimento, essa onda que está nos seguindo nas caravanas, ela é permanente, ela veio para ficar, e as mulheres precisam, através do fomento ao seu potencial, poder desenvolver todo o protagonismo feminino”, declarou a secretária estadual da Mulher.

O anfitrião do encontro, prefeito de Arapongas Sérgio Onofre, que também é presidente da Amepar e representa a AMP interinamente, destacou a importância do programa e o pioneirismo de Arapongas da defesa de políticas públicas para as mulheres.

“Além de uma Delegacia da Mulher, nós também temos no município a Patrulha Maria da Penha, setor especializado da nossa Guarda Municipal para o atendimento das mulheres, vítimas de violência. Agora, além disso, criamos um espaço reservado para que as mulheres vítimas de violência doméstica, possam se abrigar com seus filhos, até que comecem a reconstruir suas vidas, a Casa do Aguardo, que poucas prefeituras do Paraná têm”, disse o prefeito.

A série “Caravana Paraná Unido pelas Mulheres”, temporada 1 “Modelos de Governança” é patrocinada pela Copel, Sanepar e Celepar.

Siga o TNOnline no Google News