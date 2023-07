Arapongas recebe “Caravana em Defesa das Mulheres” na sexta (14/07)

A Secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, e o presidente interino da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva, convidam os prefeitos e prefeitas, bem como todas as servidoras dos municípios vinculados à Amepar (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema) e à Amuvi (Associação dos Municípios do Vale do Ivaí) a participarem da “Caravana em Defesa das Mulheres” que será promovida em Arapongas na sexta-feira (dia 14/07), a partir das 8h30.

O endereço é o Cine Teatro Mauá (Rua Uirapuru, 55 – Centro). As inscrições para esse evento, que emitirá certificado aos participantes, podem ser feitas nesse endereço: https://www.ead.pr.gov.br/login/index.php. Informações: (41) 3210-2948.

A “Caravana em Defesa das Mulheres” tem o apoio das Diretorias da Amepar (presidida pelo prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre) e da Amuvi (presidida pelo prefeito de Jandaia do Sul, Lauro de Souza Silva Junior).

Patrocinada pela Copel, Sanepar e Celepar, a série “Caravana Paraná Unido pelas Mulheres”, temporada 1 “Modelos de Governança” foi lançada no dia 29 de maio, em Curitiba, junto com o Pacto em Defesa da Mulher do Paraná.

O projeto prevê a realização de dez reuniões para sensibilizar as prefeituras quanto à importância de aprofundar suas políticas públicas em defesa da mulher, criando os Conselhos e os Fundos Municipais da Mulher, garantindo assim os recursos necessários à proteção, defesa e garantia dos direitos desse público.

Além da abertura do evento em Curitiba, a caravana já esteve em Cascavel (no dia 15/06), em Francisco Beltrão (16/06), em Santo Antônio da Platina (30/06) e em Irati (06/07).

