Arapongas recebe capacitação de segurança nas Escolas e CMEI’s

A Prefeitura de Arapongas, reuniu diretores das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s), além de professores de Educação Física, em uma capacitação voltada para ações preventivas e segurança no ambiente escolar.

O evento foi uma iniciativa do vereador major Arduin, contando com palestras dos profissionais Jeferson Basso e Alcidio Carlos Gonçalves de Aguiar. “Temos dado continuidade nas atividades que englobam a segurança nas escolas e CMEI’s. São estratégias em segurança. Este treinamento será ampliado para todos os profissionais da nossa rede”, falou a secretária da pasta, Cristiane Pablos Rossetti.

Entre os assuntos abordados estavam: conceitos básicos de defesa pessoal; classificação: preventiva (antecipar); ostensiva (fazer notar o estado de alerta) e repressiva (como agir).

APP DE SEGURANÇA

Em abril deste ano, Arapongas lançou o aplicativo de emergência “Escola Segura”, ferramenta que possibilita o acionamento rápido da Guarda Municipal (GMA) em situações de risco nas Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) e demais instituições de ensino.

No aplicativo existe a aba “EMERGÊNCIA – clique aqui” (na cor vermelha). Ao clicar, o chamado é rapidamente direcionado para a tela de acionamento Guarda Municipal. Neste momento, um sinal de alerta é emitido e direcionado ao Centro de Operações da GMA.

Após acionado, o botão de emergência, todas as equipes serão alertadas com informações sobre o local de origem da ocorrência. As viaturas mais próximas já se deslocam de maneira prioritária para o local, além do acionamento de outras equipes de reforço (como a ROMU e Polícia Militar).





Para aderir ao app “Escola Segura” é necessário entrar em contato com a Patrulha Escolar Comunitária da Guarda Municipal para preenchimento de formulário e orientações. Ligue: 3902-1010.

Desenvolvido pela GMA, o aplicativo “Escola Segura” é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, com ações em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e demais Forças de Segurança.

