Arapongas recebe caminhão pipa do Governo do Paraná

Na tarde desta sexta-feira (8), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhado do vice-prefeito, Jair Milani, recebeu um caminhão pipa, através do O Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo.

A entrega aconteceu no pátio do Ginásio de Esportes Luiz A. Zin, contando também com a participação do deputado estadual, Cobra Repórter. Ao todo, 20 municípios do Paraná receberão os caminhões-pipa, com investimento de R$ 4,1 milhões do IAT e emendas parlamentares.

Em Arapongas, o caminhão-pipa ficará à disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma). “ Algo que vem fortalecer nossos serviços, em especial, para higienização de calçadas e ruas próximas a hospitais e demais serviços”, disse o secretário, Renan Manoel.

O prefeito Sérgio Onofre, agradeceu a iniciativa, reforçando a importância do apoio do Governo do Paraná aos municípios. “ A vinda deste caminhão para Arapongas será de grande utilidade. Agradecemos ao deputado Cobra Repórter pelo apoio, além do Governo do Paraná pela iniciativa, contribuindo com os municípios”, afirmou.