Arapongas recebe 'Aulão Solidário' para arrecadação de brinquedos

Os brinquedos deverão ser entregues para as crianças em situação de vulnerabilidade social

A cidade de Arapongas contou com um evento esportivo solidário nesta segunda-feira (12). O ginásio de Esportes Mateus Romera, localizado na região do Conjunto Flamingos, recebeu um "Aulão Solidário".

O evento, que é uma parceria com a Academia FIT3, visa a arrecadação de brinquedos que deverão ser entregues para as crianças em situação de vulnerabilidade social.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, convidou a população para participar. "Ajudar as pessoas e contribuir com as crianças que mais precisam”, falou.

O evento foi organizado pelo diretor de Esporte, Nilson Gasparino. "Foi algo muito bacana, e reunimos muitas pessoas. Além do incentivo às atividades físicas, arrecadamos muitos brinquedos que farão a alegria das crianças neste Natal. Quero agradecer a todos os envolvidos”, agradeceu.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

