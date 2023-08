Arapongas recebe a 7ª Festa do Ovo e do Abacate neste final de semana

Neste final de semana (dias 19 e 20 de agosto), Arapongas recebe a 7ª Festa do Ovo e do Abacate; organizada pela Comunidade Colônia Esperança. Em mais ano, o tradicional evento conta com o apoio da Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle). Segundo os organizadores, a expectativa é que o evento atraia um público de 15 mil pessoas.

PROGRAMAÇÃO

As festividades acontecem em frente ao Salão da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Colônia Esperança. A programação inicia no sábado (19) a partir das 8h – com rodada técnica. Já a abertura oficial com presença de autoridades está marcada para às 20h. No domingo (20) a programação começa às 10h. A praça de alimentação contará com 21 restaurantes participantes, levando o melhor da culinária oriental.

Veja a programação completa:

SÁBADO (19 DE AGOSTO)

8h – Rodada técnica da Associação Paranaense de Avicultura (APAVI)

10h – Abertura da Praça da Alimentação

14h – Apresentação artística de Sayuki Satake e Fabiana

15h – Projeto Londrina Karaokê

16h – Apresentação da Fanfarra da Escola Municipal Colônia Esperança

16h30 – Oficina de Origmi (com Elisson da Orukami)

18h – Missão em Ação de Graças em louvor a Assunção de Nossa Senhora com o bispo Dom Carlos José

20 – Abertura oficial

20h30 – Apresentação Amigos da Colônia Esperança

22h – Encerramento da Praça de Alimentação

DOMINGO (20 DE AGOSTO)

10h- Abertura da Praça da Alimentação

11h – Apresentação do cantor Josseir e o sanfoneiro Azevedo

14h – Coroação do Príncipe e Princesa das Estrelas

15h – Apresentação do gripo de Aikido

15h30 – Bom Odori

16h – Apresentação do Taiko: Ryukyu Koku Massuti Daiko Brasil/ Filial Londrina (Tambores japoneses)

20h - Encerramento da Praça de Alimentação

