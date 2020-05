Arapongas recebe 8.965 cartões do Programa Comida Boa

Na manhã desta quarta-feira (06), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebeu os 8.965 cartões do Programa Comida Boa - auxílio emergencial do Governo do Paraná (Lei 20.172), que permite aos beneficiários a compra de alimentos em comércios credenciados. A iniciativa foi regulamentada por decreto assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior na segunda-feira (04). A entrega foi feita pelo chefe regional da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), Núcleo Apucarana, Antônio Biral Filho. O ato contou também com a presença da secretária de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva, secretária de Segurança Alimentar e Nutricional, Niele Melo, além do prefeito de Sabáudia, Hugo Manueira – que recebeu 678 cartões do programa. Conforme o Governo do Paraná, o Cartão Comida Boa é direcionado às famílias que têm Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, microempreendedores individuais, contribuintes individuais do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e trabalhadores informais de qualquer natureza para que comprem produtos alimentícios durante a pandemia do coronavírus. O auxílio vai vigorar durante o período da pandemia e é um complemento aos benefícios do governo federal. O valor mensal de cada vale é de R$ 50 que, a princípio, tem duração de três meses.Para Onofre, toda contribuição é sempre bem-vinda. “Nesse momento, toda ajuda é válida, em especial para essas famílias. Em tempos difíceis, causados pela pandemia, temos sempre que nos unir e o apoio do Governo Estadual e Federal é de suma importância aos municípios”, disse.

Entrega – Conforme a secretária de Assistência Social, Ismailda de Lima, os quatro Centros de Referência em Assistência Social (CRAS’s) já foram cadastrados como Unidades de Atendimento ao Cidadão para a entrega dos cartões às famílias. Contudo, aguardam apenas o envio da senha de sistema por conta da Celepar para o início das entregas que devem ocorrer nas próximas semanas. “Já contatamos a Celepar para recebermos a senha de sistema. Queremos iniciar a entrega dos cartões o mais breve possível. Cada CRAS’s contará com equipes de quatro pessoas para atendimentos exclusivos do Cartão Comida Boa. Os beneficiários serão informados previamente pelas equipes sobre a distribuição”, explica. Ela acrescenta que o município conta atualmente com 7.471 famílias com cadastros no CadÚnico e 1.494 famílias de baixa renda não cadastradas. Estabelecimentos Credenciados – Conforme a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), parte dos supermercados, mercearias, entre outros estabelecimentos que comercializem alimentos em Arapongas, já efetuaram os cadastros. “Já contamos com seis estabelecimentos que aderiram ao programa e efetivaram os cadastros”, afirma. Até o momento estão cadastrados Vila Real, Molicenter, Bom Preço, Bom Demais, Max Atacadista e Santo Antônio.Demais locais do segmento alimentício ainda podem se cadastrar. O credenciamento deve ser feito por meio do aplicativo SeuVale Empresas. Ele pode ser baixado gratuitamente na loja de aplicativos Google Play. Os requisitos necessários ao aparelho podem ser consultados em Manual Cadastramento Estabelecimento, que é acessado após clicar no campo Manuais SeuVale do site www.cartaocomidaboa.pr.gov.brDepois de baixado o aplicativo, o estabelecimento interessado deverá seguir os sete passos detalhados no mesmo manual para Criar Minha Conta. Confirmado o aceite dos termos de condição de uso, o credenciamento é encerrado com o cadastro da conta bancária em que pretende receber o pagamento, conforme orienta o Manual: http://www.ampr.org.br/arquivos/File/COMIDA_BOAcomocadastrarasempras.pdfDúvidas ou informações ligar 3902 - 1148 - Sesan.