Arapongas recebe 431 novos cartões do Programa Comida Boa; confira

Da Redação

Os CRAS já vêm fazendo a busca ativa através de contatos telefônicos

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), informa acerca o recebimento dos novos cartões do Programa Comida Boa, benefício que tem por finalidade contribuir com a segurança socioassistencial de sobrevivência e renda das famílias em situação de vulnerabilidade social.

Conforme informações da Semas, 431 novos cartões foram recebidos e serão entregues aos beneficiários selecionados pelo Governo do estado do Paraná. Os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) já vêm fazendo a busca ativa através de contatos telefônicos com esses novos beneficiários.

Benefício

O benefício é concedido através de um cartão magnético, que recebe uma recarga mensal, no dia 25 de cada mês, no valor de R$ 80. Não é possível realizar o saque do benefício, ele só pode ser utilizado em supermercados, mercados, empórios e assemelhados credenciados.

A Prefeitura de Arapongas reforça que aqueles que tiverem alguma dúvida, se desejam saber se estão na lista de beneficiários, consultem o site. Ou então, encontre em contato com o CRAS de referência.

"Reforçamos a importância de se manter o Cadastro Único atualizado, com informações corretas, para que não deixem de receber benefícios, tais como Auxílio Brasil, Cartão Comida Boa entre outros”, orienta a secretária da Semas, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.





Fonte: Prefeitura de Arapongas.

