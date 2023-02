Arapongas recebe 4 novos veículos para serviços socioassistenciais

Da Redação

O valor investido foi de R$ 106.500,00

Nesta quinta-feira, 16, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, oficializou a entrega de quatro veículos zero KM que darão reforço aos serviços socioassistencias do município. O ato contou com a presença do vice-prefeito Jair Milani, da secretária da Assistência Social (Semas), Terezinha Canassa, do procurador Jurídico, Rafael Cita, demais secretários municipais, funcionários da Semas e vereadores da base aliada.

VEÍCULOS

Foram entregues dois veículos Onix Sedan; adquiridos através de emenda parlamentar do deputado federal, Pedro Lupion, com investimento total de R$ 175.000,00. Um dos veículos será destinado ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da Zona Sul – através de indicação do vereador Cecéu. Já outro Onix, será utilizado nos serviços do Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Sú, do Jardim Petrópolis – por indicação da vereadora Meyre Farias. O veículo Mobi - adquirido com recursos do Paraná Cidade, valor de R$ 72.890,00, será cedido para a Associação Sagrada Família. O Fiat Strada foi adquirido com recursos do Programa Auxílio Brasil e ficará à disposição dos serviços da Semas. O valor investido foi de R$ 106.500,00.

Fortalecimento dos serviços

Onofre reforçou sobre a importância da valorização dos serviços socioassistencias. “ Isso fortalece os serviços que prestamos para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Além do atendimento executado pela Semas, temos grandes parceiros, como a Associação Sagrada Família. A Verinha e sua equipe, contribuem muito com a população e com o município. Uma atuação que pode contar sempre com nosso apoio. Ainda neste sentido, nosso CRAS’s e demais setores têm priorizado por um atendimento humanizado, e isso é fundamental”, falou. Onofre reiterou também o apoio dos deputados, Tiago Amaral e Pedro Lupion nas diversas conquistas para o município.

A secretária da pasta, Canassa, agradeceu o empenho de toda a equipe, salientando o trabalho a ser desenvolvido. “ Fazemos diariamente um trabalho árduo em prol da população. Estes veículos dão reforço e suporte, sendo muito bem utilizados. Ficamos gratos com esta conquista”, agradeceu.

fonte: Assessoria





