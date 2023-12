Arapongas recebe 23ª Coleta de Lixo Eletrônico no próximo dia 16

A ação será realizada no pátio do ginásio de Esportes Luiz. A Zin (Rua Marabu, nº 810 – Centro), das 8h às 14h

No dia 16 de dezembro (sábado), Arapongas vai receber a 23ª edição da Coleta de Lixo Eletrônico, eletrodomésticos e pneus. A ação será realizada no pátio do ginásio de Esportes Luiz. A Zin (Rua Marabu, nº 810 – Centro), das 8h às 14h.

Como parte das celebrações de fim de ano, será feita também a arrecadação de brinquedos novos ou seminovos (em bom estado de uso) a serem doados para as crianças em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa é realizada com apoio do Rotary Clube Arapongas Amanhecer, sendo uma idealização de Silvano Santos. “Vamos fazer a última ação do ano. Importante lembrar que não vamos receber baterias, pilhas e nem lâmpadas. Todo o material será revertido para a cooperativa Cidade dos Pássaros”, falou Silvano.

O evento tem também o apoio da Prefeitura de Arapongas, Secretarias Municipais do Meio Ambiente e Segurança, Codar e a parceria de várias empresas locais.

EVENTO

DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2023

HORÁRIO: 8h às 14h

LOCAL: PÁTIO DO GINÁSIO DE ESPORTES LUIZ A. ZIN

ENDEREÇO: RUA MARABU, Nº 810 - CENTRO

