Da Redação

Arapongas recebe 15 veículos para reforço da saúde

A Prefeitura de Arapongas recebeu do governo estadual 15 veículos modelo Gol, da Volkswagen. Eles foram entregues para a Secretaria Municipal de Saúde. Inicialmente, o valor aproximado de cada veículo era de R$ 46,3 mil, mas foi para R$ 34,5 mil por unidade após licitação realizada pelo Estado para a compra de 1.211 automóveis.

continua após publicidade .

Os carros vão reforçar a estratégia da Saúde da Família (PSF), que presta atenção primária e leva o atendimento médico para dentro da casa da população. A vinda dos carros renova a frota de veículos da saúde municipal. Com isso, com cada veículo será possível atender duas equipes do PSF em Arapongas. Anteriormente, o PSF contava com cinco veículos. “É um grande ganho para Arapongas. Um reforço de grande valia para a nossa Saúde da Família. Uma conquista que veio ao encontro das reais necessidades da população”, disse o secretário da pasta municipal, Moacir Paludetto Jr.

Nesta quinta-feira, 28, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, fez um agradecimento ao governador Carlos Massa Ratinho Jr. “Nós estamos muito felizes por receber esses 15 carros zero KM para o atendimento à saúde básica do município. Isso vai suprir ainda mais a demanda das nossas UBS’s. Foi um pedido nosso para o governador Ratinho Jr e ele mesmo se emprenhou para a vinda desses carros para nós. Estamos aqui para agradecer o governo do Estado. Nossos pacientes, que precisam ser atendidos em suas casas, terão maior e melhor atendimento. Saúde pública se faz com competência e é assim que temos procurado trabalhar”, frisou o prefeito. Veja:

continua após publicidade .

Arapongas recebe 15 veículos para reforço da saúde - Vídeo por: Reprodução