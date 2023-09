Arapongas recebe 1º Pet Fest neste domingo (17)

Com o apoio da Prefeitura de Arapongas, o município recebe neste domingo (17) o 1º Pet Fest – festival para cães. O evento contará com “Cãominhada”, “Cãocurso”, sorteio de brindes, apresentações musicais, praça de alimentação e arrecadação de ração e outras doações que serão destinadas para a ONG OPAA.

Programação – O evento terá início às 9h30, com a “Cãominhada”, com concentração na Praça da Igreja Matriz, seguindo até a Estação Cultural Milene.

Em seguida, com início às 10h, será realizado o “CãoCurso”, na Estação Cultural Milene, momento em que serão eleitos os cães mais bem vestidos (1º, 2º e 3º lugares), cão mais parecido com o dono (1º, 2º e 3º lugares) e o cão mais simpático (1º, 2º e 3º lugares). Inscrições – Taxa de R$ 10,00 ou 1kg de ração. As inscrições podem ser feitas no dia do evento.



