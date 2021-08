Da Redação

Arapongas realiza XII Conferência de Assistência Social

No próximo dia 17, às 13h, será realizada a XII Conferência Municipal de Assistência Social, organizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) em parceria com o município de Arapongas. Neste ano, o tema vai ser: “Assistência Social: “Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”, onde serão discutidos cinco eixos norteadores do tema.

continua após publicidade .

A Conferência ocorrerá no formato híbrido. De forma presencial, o evento ocorrerá no Auditório do Paço Municipal – 1º Andar e será respeitada a capacidade do local conforme as medidas restritivas de segurança em saúde pública.

No formato online, o evento poderá ser acompanhado pela Plataforma do Youtube através do canal da Prefeitura de Arapongas (https://www.youtube.com/tvarapongas) com transmissão ao vivo e participação via chat do Youtube.

continua após publicidade .

INSCRIÇÕES

O formulário de inscrição, as explicações dos eixos deverão ser preenchidas as propostas. O regimento interno do evento e a programação estão disponíveis por meio dos links abaixo. Segue ainda um vídeo explicativo sobre os eixos norteadores a fim de facilitar a compreensão dos temas. “Contamos com a participação de toda a população. Caso o interessado não possua acesso à Internet deve procurar o equipamento socioassistencial mais próximo da sua residência para enviar suas propostas”, disse a secretaria da Semas, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.

Propostas:

continua após publicidade .

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkMFqfXLcpo7HHoHnykaekrFyCe4kQ2q9PrAWh_IMJPdboag/viewform

Ficha de Inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScth790JRlDnqpI3Nu2QImLnHZtoGHafejYEbIFlSDufBUEvg/viewform

continua após publicidade .

Vídeos sobre os eixos:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhCXzYEHV8NBHp6gpZYjYldBuJxS1aEuX

continua após publicidade .

Ementa:

https://www.arapongas.pr.gov.br/downloads/noticias/EMENTA DAS PROPOSTAS.pdf

Regimento Interno:

https://www.arapongas.pr.gov.br/downloads/noticias/REGIMENTO INTERNO.pdf