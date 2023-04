Arapongas realiza Virada Cultural e convida artistas para participação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Arapongas vai realizar no próximo dia 16 a “Virada Cultural”

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), vai realizar no próximo dia 16 a “Virada Cultural” e, com isso, convida os indicadores culturais e artistas para que participem do evento. Na oportunidade, os indicadores culturais terão a oportunidade de apresentar os trabalhos autorais, fomentando o segmento. “Ressaltando que esse chamamento aos indicadores é uma mobilização cultural com proposta de fortalecer o entretenimento, impulsionar o setor cultural do município e divulgar a II Conferência Cultural, que acontecerá em maio”, explica o secretário da pasta, Geison Cortez.

continua após publicidade .

Ele acrescenta que a ajuda de cada indicador cultural reforça o compromisso com a cultura e a sociedade, visando o trabalho integrado da administração pública com a classe cultural. “Não fique de fora e venha mostrar todo seu talento”, pontua.

-LEIA MAIS: IDR organiza reuniões para incentivar produção de frutas em Arapongas

continua após publicidade .

COMO PARTICIPAR?

O evento é gratuito e voluntário. Por isso, a Secle solicita que os indicadores culturais, artistas e todos que promovem a cultura façam a inscrição da apresentação na Secretaria da Cultura pelo fone (43) 3902-1191.

VIRADA CULTURAL 2023

continua após publicidade .

A Virada Cultural traz a proposta de valorizar os artistas, levando ao público uma troca de experiências. O evento contará com uma estrutura ampla e adequada aos artistas e visitantes, contando também com espaço gastronômico aberto. A equipe da Secretaria da Cultura também estará disponível para a atualização de dados e registro dos artistas que ainda não fizeram seus cadastros.

SERVIÇO

DATA: 16 DE ABRIL

continua após publicidade .

HORÁRIO: A PARTIR DAS 9h00

LOCAL: ESTAÇÃO CULTURAL MILENE (FEIRA DA LUA)

ENDEREÇO: RUA JANDAIA, S/N – VILA BERNARDES

Siga o TNOnline no Google News