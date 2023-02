Arapongas realiza vacinação bivalente contra a Covid-19

Da Redação

O cronograma completo é atualizado semanalmente

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, só poderão receber o imunizante pessoas que tomaram, pelo menos, duas doses das vacinas anteriores, com intervalo de 4 meses da última aplicação.

Nesta primeira etapa, a vacinação dos imunizantes bivalentes da Pfizer/BioNTech é destinada para pessoas de 70 anos ou mais; população que mora em instituições de longa permanência; pessoas com mais de 12 anos imunocomprometidas; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas com mais de 12 anos.

Arapongas conta com quatro locais disponíveis para vacinação. O cronograma completo é atualizado semanalmente. De acordo com a Prefeitura Municipal, informações sobre os locais e horários devem ser acompanhadas através do link.

Para que seja possível tomar o imunizante, os araponguenses precisam apresentar uma documentação específica dependendo do grupo que fazem parte. Para ter acesso aos documentos necessários, clique aqui.

As pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários continuarão recebendo imunizantes monovalentes. Oslocais e horários estão disponíveis através do endereço eletrônico.

Por que se vacinar?

Considerando que a efetividade das vacinas diminui com o passar do tempo, faz-se necessário essa renovação da proteção para prevenção da doença. Os imunizantes protegem contra as formais mais graves da Covid-19, evitando o agravamento do quadro clínico em casos de infecção pelo vírus.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

